Julekoncert. Børnene sang, så stjernerne blinkede

Torsdag 13. december var vi inviteret til julekoncert i Fangel Kirke af vores barnebarn Sofia, som synger med i det store kor i Skt. Klemensskolen. Det er en årlig tradition, som skifter mellem Stenløse og Fangel kirke.

Kirken blev fyldt til bristepunktet, og vi begyndte med præludium og en fælles salme ved hjælp af kirkens meget dygtige organist.

Så var der korsang- krybbespil med mange sange, fællessalme og igen sang med begge kor, og igen en fællessalme til afslutning. Det var en skøn oplevelse at lytte til alle disse smukke klare barnestemmer.

Det opvarmer hele kroppen at lytte til noget så smukt. Vi var også meget benovede over børnenes engagement i opgaverne. De sang, så himlens stjerner blinkede ned til os på denne smukke aften. Vi har aldrig før oplevet, at så mange forskellige størrelser børn kunne præstere alle de tekster udenad. Der skal dog også lyde en kæmpe tak til lederen, musiklærer Bente Vestergaard, som hele tiden guidede børnene frem. Det var en oplevelse af rang.

Vi takker alle for den smukke koncert og glæder os allerede til næste jul. Tak, børn, fordi I brugte alt det krudt, I havde i jer, og vi siger tak for oplevelsen og ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.