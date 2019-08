Journalistik. Redaktionens radikale medarbejdere

Læserbrev: En avis rummer både lys og mørke, noget chefredaktør Poul Kjærgaard har ret i, også i sine ugebreve. Jeg er generelt tilfreds med Stiftstidende, og meget glad for det nye med noget historisk fra tre årgange, hvor ikke mindst 1944 interesserer, når man er årgang 1934, for det vækker minder.

En dag stod der noget om mangel på brændsel, og dér var jeg populær hos mine forældre, når jeg sammen med nogle venner de sidste par år under besættelsen gik ned til Københavns Havn, som vi kun boede vel en km fra, hvor vi så tog en pose med, og samlede klumper af kul og koks op, der var faldet på kajen, når et skib med dette vigtige gods havde lastet det over på hestevogne.

Som sagt, generelt tilfreds, men desværre har I i redaktionen medarbejdere, som er radikale, for ofte bliver læserbreve om uværdighedens parti ikke bragt, og jeg fik det bekræftet for et par år siden, hvor jeg sendte et indlæg en gang igen, fordi I ikke havde bragt det, og blev så ringet op af en venlig medarbejder som beklagede, at en kollega havde slettet det første, men nu kom det med.

Jeg glædede mig over at læse vores nye forsvarsministers indlæg den 18., og synes hun har begyndt dette vigtige arbejde særdeles fint, som jeg for et par uger siden sendte jer et indlæg om, men også at hun jo nok fik problemer med list B og Enhedslisten, men det er åbenbart blevet slettet. I hvert fald er det ikke blevet bragt.

Og var det en af disse medarbejdere I havde sendt til uniformens dage, for der var kun et par brandfolk der blev omtalt, da de klædte en dreng ud - politiet og hjemmeværnet var ikke nævnt?