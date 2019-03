Journalister var ved at ødelægge USA

Meningerne var ikke delte, "alle og enhver" havde sin negative mening. Selv min ellers behagelige tandlæge. Altså om præsident Donald Trump.

Den vedvarende negative omtale var ved at ødelægge USA, så selv demokraternes leder nu giver udtryk for, at nu må det snart holde op. Lige efter præsidentvalget vurderede jeg som forretningsmand den nye præsident, men ingen aviser ville optage mit indlæg, ej heller Stiften, der ellers var min faste avis.

I et velhavende land som USA, men med en stor del af befolkningen uden arbejde og dårlig økonomi, var ønsket en stor, stor forbedring. To år senere er millioner kommet i arbejde, og økonomien ser bedre ud i USA end i mange årtier.

Prognoser om valget om knap et par år, giver demokraterne omkring 40% af vælgerne, og Trump kan med sikkerhed blive valgt igen.

Kære journalister på aviser, tv og radio. Hold jer til fakta, og skam jer, der ikke kunne se lyset for enden af tunellen.