Jobskifte. Gå den modsatte vej

læserbrev: Jeg læste også med stor interesse Peter Hagmunds leder 5. marts om det personlige ansvar, som vi alle har for vort helbred - incl. NNF's medlemmer. Hmm, mon ikke han får nogle tæsk i en del læserbreve, tænkte jeg. Men næ. Jeg har kun bemærket to ikke særlig kritiske indtil videre.

Find et mindre nedslidende job i tide, skriver han. Undertegnede her vil foreslå, at man i tide iværksætter en plan B ved at skabe sig en indkomst, der ikke afhænger af et job. Når plan B vokser, kan man reducere plan A (jobslaveriet) eller udfase den helt.

At skifte job som nedslidt og midaldrende er noget af en opgave. Der er trængsel som i Odense centrum i myldretiden. Er der overhovedet en vej hen, hvor man vil? Muligheden for at skabe sig en jobuafhængig indkomst er derimod tilgængelig for enhver, og trængslen er som på en nordjysk motorvej en søndag morgen.

Men vanens magt er stor. Frygten for nyt er stor, selv om frygten for det, man er ved, tit burde være endnu større. Man følger helst flokken, som man hører til. Her er en slags tryghed, selv om resultatet på sigt kan blive katastrofalt. Se hvor flokken går hen, og gå modsatte vej. Det kan være en rigtig god ide. Med en omstillingsvilje, som er i bund, kan det næsten kun gå galt i dagens og især fremtidens samfund.

Hvis drømmen om en tilværelse, hvor man selv bestemmer, er større end frygten for nyt tilsat almindelig magelighed, så er det bare at starte plan B jo før jo bedre.

Eller skal man alligevel lære at elske jobslaveriets konsekvenser?