Job. Vi skal have en stærk national robotklynge

Det går godt i den danske industri. Virksomhederne vinder ordrer, beskæftigelsen slår rekorder og produktiviteten er høj. Den høje produktivitet kan blandt andet tilskrives de ingeniører og faglærte Metal-medlemmer, der har fået implementeret robot- og automationsløsninger i hverdagens arbejdsopgaver. Her har robotklyngen i Odense og historien om det fynske roboteventyr spillet en stor rolle.

De innovative og ambitiøse robotvirksomheder gør allerede meget, og nye startups skyder stadig op. Robotvirksomheder skaber hele tiden nye muligheder for, at robotter kan indgå i stadig mere komplekse produktionslinjer, som kan understøtte medarbejderne i deres arbejde. Automatiseringer i produktionen kan overflødiggøre standard- og rutineprægede opgaver, der ellers skulle klares manuelt. Derfor mener vi i Dansk Metal også, at vi som samfund bør gøre alt, hvad vi kan for at skabe de bedst mulige rammer for robotproduktion i Danmark. Derfor er det også vores klare holdning, at Danmark skal have en national robotklynge med de fynske robotvirksomheder som omdrejningspunkt.

Gennem en stærk national klynge vil Danmark kunne understøtte det økosystem, som lige nu blomstrer på Fyn. Men robotvirksomhederne skal også i højere grad tage ansvar. Ved at tegne kollektive overenskomster og ved at ansætte lærlinge. For nuværende klinger det hult, at man mangler arbejdskraft, når man fortsat mangler at tage så fundamentale skridt.

En stærk klynge kan dog ikke stå alene. Mange danske virksomheder har allerede investeret i robotteknologi, men potentialet er stadig kæmpestort. Danmark er med 155 robotter pr 10.000 medarbejder det land i verden med 6. flest robotter. Hvis Danmark skulle have den samme robotintensitet som Sydkorea (ekskl. bilindustrien), skulle der have været 8738 flere industrirobotter i Danmark i 2017.

Herhjemme kan der især gøres mere over for de små og mellemstore virksomheder, hvor potentialet for effektivisering med hjælp fra ny teknologi og robotter er særligt stort. Vi foreslår, at en kommende regering bør genindføre investeringsvinduet for små og mellemstore virksomheder. Det vil bidrage til at få nedbrudt en af de største barrierer, som er med til at holde den positive udvikling tilbage; nemlig at for mange mangler viden og erfaring om og med robotter.

Automatiseringer i produktionen gør virksomhederne mere konkurrencedygtige, og de kan dermed ansætte flere medarbejdere på virksomheden. En stærk klynge og attraktive muligheder for at investere i robotter vil skabe en positiv sneboldeffekt af højere produktivitet og bedre bundlinje for virksomheder og deres ansatte - til glæde for både Dansk Metals medlemmer og samfundet generelt.