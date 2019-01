Da Odense Kommune lancerede sin praktik-kampagne "Stå op for Odense" var det med masser af show og synlighed. For eksempel et call center i Ikea, hvor erhvervsfolk, kulturpersonligheder, politikere og sportsfolk fik ringet over 350 praktikplads-aftaler ind. Det var fint, at der på den måde blev slået et synligt slag for praktik-ordningen.

For den er, sådan som den oprindeligt er tænkt, i bund og grund en god tanke, fordi et praktik-forløb i princippet bringer en ledig lidt længere frem og tættere på job. I princippet.

Der er nemlig en lille, men afgørende hage ved den aktuelle ordning, der har gjort det muligt for forskellige virksomheder, bl.a. i detailhandlen, at gøre flittigt brug af praktikanter, uden at det har bragt den ledige tættere på et reelt job.

En del af problemet er den måde, praktikforløb regnes ud og fordeles på. For her tæller man i ansatte, ikke i hvor mange 37 timers ansættelser, der er i den enkelte virksomhed. Det har givet mulighed for at sige ja tak til en praktikant for hver fem ansatte - uanset om de er flaskedrenge (al respekt for deres job og indsats), deltids- eller fuldtidsansatte.

Resultatet er, at nogle virksomheder liner alle deres medarbejdere op og malker praktikordningen - uden at det på noget tidspunkt har været deres intention at ansætte en af de mange praktikanter fast. De har blot set en mulighed for at dække nogle huller i en vagtplan med billig arbejdskraft.

Netop derfor savner jeg at høre mere om, hvordan Odense Kommune agter at følge den fine kampagne til dørs: Hvordan vil man omsætte de mange praktikforløb i reelle ansættelser? Er der en fase to i kampagnen, der tager sig af denne del? Hvornår kan vi forvente noget praktik-statistik? Er der nogle arbejdsgivere, der kan bekræfte kampagnens budskab om, at det er godt at få praktikforløb på sit cv?

Som det fremgår, så vil jeg med stor interesse følge kampagnen og meget gerne se, hvad den kaster af sig. Ikke bare i form af praktikpladser, men også i form af praktikpladser, der bliver vekslet til reelle ansættelser.