Job: Er der mangel på arbejdskraft? Vi er jo lige her

Debat.

Der er ikke mangel på arbejdskraft i Danmark. Jeg er selv arbejdsløs og kender til uhyggeligt mange flere. Jeg er uddannet journalist og styrmand (sætteskipper), 50 år, frisk og med gode jobrelationer, men har søgt over 50 job i de seneste måneder uden én gang at blive kaldt til samtale. Jeg har søgt højt og lavt, bredt og vidt - det vil sige akademiske job, job jeg var specialiseret i, ufaglærte job, lokalt og i hele landet. I Fyens Stiftstidende har der været en artikelserie om arbejdsløse, som søger mange job og ikke kan komme i arbejde. Det er en bekvem historie at skabe for arbejdsgiverne, at man mangler arbejdskraft og derfor må søge til udlandet. Men sandheden er jo, at det kun er for at finde billigere arbejdskraft!

Vi står i køen i jobcenteret, men der er ikke én af de famøse arbejdsgivere. Hvis der er en arbejdsgiver hos Dansk Industri, der mangler arbejdskraft, kan de ringe til ethvert lovpligtigt kommunalt jobcenter, og der står folk klar til at blive oplært - hvilket man jo skal i ethvert specialiseret job nu til dags. Men der er dog undtagelser til det faglærte. Således læste jeg i f.eks. i dagspressen om, at man manglede jordbærplukkere på Fyn, og at bærrene rådnede på marken. Jeg var arbejdsløs og ringede straks til fire frugtavlere, som blot kunne fortælle, at de ikke var interesserede, og at de havde plukkere fra udlandet. Læste også, at den nye chef for et dansk rederi, Esvagt, i medierne (bladet Søfart) sagde, at de manglede folk og snart måtte ty til udlandet. Det er samtidig med, at jeg er arbejdsløs styrmand og har en ansøgning liggende på selvsamme firmas server (og også har skrevet en ny ansøgning).