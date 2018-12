Job: Er der ingen, der vil være gartner?

Man må virkeligt undre sig - i en by med den næststørste ledighed i landet kan det ikke lade sig gøre at få elever til gartnerfaget? Ud af de næsten fem procent ledige, der er i Odense, må der da være nogle unge mellem 18 og 25 år, som måske bare skal have et lille skub for at komme ud af ledigheden, men der tror jeg, at jobcentre og andre inden for det område svigter de unge.

Eller er de unge blevet afskrækket af den hetz, dele af pressen driver mod landbrug og gartneri?

Sandheden er jo, at Dansk Gartneri aldrig har været grønnere (meget stor del af gartnerier er i dag med i MPS eller lignende miljøcertificeringsordninger), end det er nu, så kom kun, unge mennesker.

I kommer ikke til at gå rundt i en "giftsuppe" - derimod er der gode muligheder for at få gode job i en spændende branche, som er i konstant udvikling.