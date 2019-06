Joachim B. har ikke hånet de arbejdsløse

Læserbrev: Jan Møller Damsø bruger stråmandsargumentation, når han påstår, at Joachim B. Olsen har hånet og nedgjort de arbejdsløse. Trist at man ikke kan argumentere sagligt, når vi diskuterer adgangen til andre folks penge.

At efterlønnen for folketingspolitikere er ret lukrative, kan nogen næppe være uenige i, men det er ikke Joachim B. Olsens skyld. Han har om nogen vist værdien og evnen til at udføre hårdt arbejde i sit tidligere virke som OL-deltager og sølvmedaljevinder. Han har også vist, at selv om hans tidligere job sled ham ned, så han måtte stoppe med en rygskade, har han haft viljen og styrken til at hele og træne sig op igen, så han nu er fysisk fit for fight til nye udfordringer.

Så skal du sige noget om Joachim B. Olsen, er det, at han er saglig, hårdtarbejdende og gør præcis det, han siger - og der er ingen tvivl om, at han hurtigt vil finde et job, så han ikke er til last for systemet.

I stedet for at svine folk til bør vi takke de tidligere medlemmer af Folketinget for deres tid og ønske dem held og lykke frem over - særligt dem, der har taget ansvar og deltaget i regeringen. Her tænker jeg f.eks. på Merete Riisager, som har repræsenteret Fyn på fremragende vis. Tak.