Jo mere, vi ved, jo mere syge bliver vi

Jo mere viden vi får om sygdomme og medicin, jo flere diagnoser kan vi stille. Men det stigende antal diagnoser ledsages også af en tiltagende skepsis blandt dem, der mener, at medicinske løsninger løber løbsk. For hvornår er noget en 'rigtig' sygdom?

Jeg blev noget overrasket, da jeg fandt ud af, at danskere i gennemsnit har omkring syv kontakter med deres praktiserende læge hvert år. Om det tal er højt eller lavt, aner jeg ikke, for det afhænger vel af, hvad de taler med lægen om. De syv gennemsnitlige kontakter er naturligvis meget skævt fordelt, fordi sygdom og sundhedsproblemer ikke rammer alle dele af befolkningen lige hårdt. Mængden af diagnoser er vokset markant, og man kan nemt kan få det indtryk, at det er et nyt fænomen. Det er det ikke. Allerede i 1946 beskrev Aldous Huxley det på denne måde: "Den medicinske videnskab har gjort så enorme fremskridt, at der nærmest ingen sunde mennesker findes mere".

Medicinske fremskridt skulle både forestille at gøre syge mennesker raske og dermed sunde. Men samtidig indebærer det også, at læger kan sætte navn på flere sygdomme eller sygdomslignende tilstande. Det udvider genstandsfeltet for medicin og dermed måske også målestokken for, hvornår vi opfatter os som sunde. Det kunne man kalde for 'medikalisering'. Det betyder ganske enkelt, at ikke-medicinske tilstande defineres på ny med medicinske begreber. Det har formodentlig altid været tilfældet, at soldater kom hjem fra en krig med ubehagelige oplevelser i erindringen, men det er først inden for de seneste 100 år, at denne påvirkning har fået en medicinsk betegnelse.

Under og i årene lige efter Første Verdenskrig opdagede den britiske hær, at mange hjemvendte soldater havde de samme fysiske og psykiske symptomer som hukommelsestab eller kronisk træthed. Dengang samlede lægerne disse sygdomstegn under betegnelsen 'granatchok', fordi de mente, at soldaternes lidelser var en direkte effekt af den fysiske påvirkning fra granateksplosioner. I 1980 anerkendte amerikanske psykiatere officielt diagnosen posttraumatisk stresssyndrom efter at mange Vietnam-veteraner vendte hjem med psykiske krigstraumer, som ødelagde deres tilpasning til det civile liv. På denne måde medikaliserede lægerne soldaternes traumatiske oplevelser ved at oversætte et ikke-medicinsk fænomen til et medicinsk. Det åbner for nye diagnoser og adgang til behandling.

Hvis soldater kan få posttraumatisk stresssyndrom, kan almindelige mennesker måske også få det efter et røveri eller en voldelig skilsmisse. Man overfører altså diagnosen fra én gruppe til en anden, der har visse lighedstræk med den første gruppe. Det bliver ofte mødt med kritik: For kan der ikke gå inflation i sygdomme og diagnoser, hvis vi kategoriserer alle former for menneskelig ulykke som en medicinsk lidelse?

Det indtryk kan man nemt få ved at nærlæse den videnskabelige litteratur om medikalisering. Den er ofte lidt af et farverigt katalog af forskellige sygdomme og syndromer, de fleste aldrig har hørt om. Medikaliseringen af mænds overgangsalder - andropause - baserer sig for eksempel på kvindernes overgangsalder - menopausen - der i forvejen behandles som en hormonel medicinsk lidelse. En masse andre aldersrelaterede fænomener medikaliseres ligeledes: hårtab, rynket hud, overvægt eller erektionsvanskeligheder. Inden for mental sundhed er der ligeledes et utal af muligheder for at medikalisere tilstande og karaktertræk, som mange mennesker næppe ville kalde en 'rigtig' sygdom, f.eks. generthed. Men hvordan skal vi skelne mellem reelle behandlingskrævende problemer og det, der kan afvises som unødvendigt eller endda hysterisk?

Måske er det i høj grad fremvæksten af nye sygdomme eller diagnoser, der bliver mødt med denne skepsis. Eksempelvis lyder mandlig overgangsalder nemt som et kreativt markedsføringspåhit, mens mange sikkert opfatter kvinders overgangsalder som et virkeligt fænomen. Der er masser af lignende lidelser, vi har vænnet os til at acceptere, og som vi medikaliserer uden den mindste modstand. Andre igen ville måske protestere mod medicinske løsninger på de lidelser, hvor medicinen forhindrer patienten i selv at løse problemet på anden vis. Overvægtige kunne prøve at tabe sig. I stedet for lykkepiller kunne deprimerede og psykisk syge gøre noget ved årsagerne til deres psykiske problemer. I stedet for at tage blodtrykssænkende medicin kunne man gøre noget ved årsagerne til forhøjet blodtryk, eksempelvis undgå stress.

Men måske er der ikke en nem løsning. Det er utroligt let at kritisere medikalisering, fordi de alternative løsninger umiddelbart virker både mere enkle og naturlige - i hvert fald så længe vi ikke kender patientens konkrete sygehistorie. Nogle mennesker bliver mere kritiske over for medicinske diagnoser, jo mere de læser om medikalisering. De får indtryk af, at sygdommen ikke er en 'rigtig' sygdom, men at diagnosen bare er konstrueret for at sælge medicin, skaffe arbejde til læger eller for at dulme nerverne på overbekymrede mennesker.

Lars Thorup Larsen har skrevet bogen "Sundhed", der netop er udsendt i serien "Tænkepauser" af Aarhus Universitetsforlag.