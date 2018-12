Jernbanetrafik. Hvorfor se ned på stationen i Langeskov?

Jeg er ved at være godt træt af at høre DSB og nu også redaktionen i Fyens Stiftstidende om deres syn på Langeskov Station. Man ser simpelthen ned på denne station på alle måder.

Fyens Stiftstidendes leder siger: "Få nu nogle flere til at rejse med denne station" - de hopper simpelthen med på denne DSB-vogn.

Jeg ved ikke, hvor tit de bruger, eller om de i det hele taget bruger denne station. Men jeg har brugt den meget her i denne sommer. Og jeg bor lige i nærheden af stationen, og jeg kan indimellem følge med i, hvor mange der bruger stationen. Og ser man på cykelstativerne ved stationen, er de fyldt op.

Når jeg ser på stationen eller selv rejser med, så er der 15-20 rejsende, der står på, og når vi står af igen, er der mindst lige så mange, endda flere. Jeg vil tro, der er 400-500, der bruger Langeskov station hver dag.

Der er ingen, der taler om Høje Tåstrup København Vest, hvor man ofrede mange millioner for mange år siden - for den skulle afløse København H - men sådan gik det vist ikke i praksis. Og i dag har man lagt en ny jernbane fra Købehavn uden om Tåstrup København Vest og over Køge Nord til Ringsted for at aflaste jernbanetrafikken - men den dyre banegård i Tåstrup betyder altså ikke noget mere, selv om har brugt mange penge på den, men det betyder ikke noget. Langeskov station var ikke et DSB-ønske - den blev politisk bestemt- og det kan DSB ikke lide. Langeskov station er efter min opfattelse en successtation.

At Langeskov station ikke løber helt økonomisk rundt afhænger af, hvordan vi regner på det - men hele DSB har jo aldrig kunnet løbe rundt økonomisk selv - den har jo hele tiden været støttet af staten, fordi man har set den funktion som et samfundsnyttigt transportmiddel - og det er jernbanetrafikken stadig.

Langeskov station er nyttig for Langeskov og omegn og bruges meget - og det uanset, hvad DSB og Fyens Stiftstidende mener - I har simpelthen ikke sat jer ind i, hvad der foregår. Men måske skal vi have andre end DSB til at køre togene på de danske jernbaner - ja sådan har jeg aldrig set på det før, men det gør jeg måske nu.