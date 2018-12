Jernbane. Langeskov er populær: 500 passagerer om dagen

Der er nu over 500 passagerer om dagen på Langeskov Station, og der kommer flere til hver dag.

Men en elendig rapport fra Incentive til Trafikstyrelsen og dårlig journalistik giver et andet indtryk.

I rapporten nævnes, at der ved tællinger på to dage (på 14 timer) er henholdsvis 280 og 340 påstigninger (265 og 440 afstigninger). Men så opstår fadæsen: På næste side bliver påstigninger til passagerer. Sammenfattende konkluderer rapporten, at Langeskov station ikke lever op til målsætningen.

Dette får blandt andet redaktionschef Peter Hagmund-Hansen til i lederen i Fyens Stiftstidende 13. december at skrive "stationen benyttes af mellem 150 og 250 passagerer pr. dag. Det er få. Alt for få."

I "Trafikplan for statslige jernbaner 2017-2032" passagerudvikling pr. station angives et mål på 171.000 passagerer årligt i 2022 (500 om dagen). Dette mål er nået næsten fire år før tiden.

Jeg tæller jævnligt på stationen, og på et døgn er der godt 500 passagerer - med stigende tendens.

Incentives indehaver Claus Bjørn Galbo-Jørgensen skriver i en mail til mig: "Tallene fra både DSB og vores kontroltællinger indikerer, at der er i omegnen af 250 påstigere pr. dag på Langeskov Station. Det svarer til i omegnen af 500 påstigere + afstigere. Det er interessant, at dine egne tællinger kommer frem til omtrent samme tal."

Søndag 25. november henvendte jeg mig til TV2/Fyn for at gøre opmærksom på, at rapporten var fejlagtig. Desværre omhandlede det producerede indslag et andet af rapportens konklusioner -at stationen skulle koste samfundet 336 millioner. Dagen efter blev det gudskelov pointeret, at der er tale om en fremskrivning over 50 år.

At anlægget af stationen er blevet dyrere end de 64 millioner undrer ingen i lokalområdet. To gange er banelegemet gravet væk for nedramning af spunsvægge.

Første gang glemte man at tage køreledningerne ned, og anden gang blev man simpelthen ikke færdige. Herefter blev det støbte brodæk kørt væk - hvorhen vides ikke. Det blev herefter besluttet at støbe en tunnel, som efterfølgende blev skubbet ind under banen. Det lykkedes, og Langeskov kan således prale af (næsten) at have to tunneller under stationen.

Ifølge rapporten har stationen kostet 97 millioner, og ved hjælp af kryptiske regnemetoder konkluderes det, at anlæg og drift koster 336 millioner over 50 år svarende til 6,7 millioner om året. Det fremgår også at togbetjeningen i 2030 stiger fra 29 til 42 tog. Der er ingen billetindtægter medtaget i rapporten, men operatøren (DSB) skal vel, med en billetindtægt fra 300.000 årlige betalende passagerer, bidrage økonomisk til stationen.

Jeg har foreslået, at vi mødes i 2068 og evaluerer!

Brug stationen, den er nem at komme til, der er gratis parkering og bl.a. direkte tog til lufthavnen.