Jeres snak klinger hult

Jeg har lige været på besøg hos min unge (46 år), smukke syriske veninde. Indtil for fem år siden forsørgede hun sig og sine tre børn som skolelærer. De boede i en dejlig lejlighed i Aleppo omgivet af familie og venner. Et godt og trygt liv. Nu sidder hun her i Danmark efter at hendes smukke, velstående land er lagt i ruiner, hendes hjem er ødelagt og familien spredt for alle vinde.

Hun, og senere hendes børn, er blevet taget godt imod her. Hun har mødt mange venlige mennesker. Hendes børn går i skole, trives med mange kammerater og er blevet rigtig dygtige til dansk. Selv har hun svært ved at huske, da hun har PTSD. Både hun og børnene har oplevet og set ting, som vi ikke kan forestille os.

Nu er hun - ligesom hendes herboende venner - forvirret. Har ikke sovet i flere dage og forstår ikke, hvorfor man pludselig taler om, at mange flygtninge skal sendes hjem. Hun er angst for, at familien igen skal splittes, og som hun siger: "Det er da ikke alle flygtninge, der er kriminelle. Hvorfor må vi ikke forsøge at få et liv her. Hvorfor kan de ikke lide os?" Ja, hvorfor? Jeg kan ikke give hende et svar. Har selv ligget søvnløs i flere nætter og tænkt over, hvorfor nogle hader disse mennesker så meget, at deres liv skal smadres yderligere. Hvorfor må hun og hendes børn ikke håbe på og drømme om en fremtid her?

Jeg har forsøgt at forklare hende, at hendes skæbne afgøres af nogle små, bange mennesker, der af en eller anden uforklarlig grund gennem årene har fået så meget magt, at vort ellers så tolerante og imødekommende land har ændret sig markant. Jeg har prøvet at give hende - og mig selv - ro i sjælen med tanken om et regeringsskifte, men ak, også Mette Frederiksen er hoppet på DF's vogn og har solgt sin sjæl i kampen om statsministerposten. Det havde jeg ikke forventet. Hvor er partifællerne henne? De kan da ikke alle lade DF sætte dagsordenen, så det bliver dem, der til stadighed skal sætte rammerne for, hvordan vi skal behandle de mennesker, der på flugt fra krig og forfølgelse har bedt om vor hjælp? Der må da være nogle, der siger stop. Hvor langt vil vi være bekendt at gå i ydmygelsen af og hetzen mod de fremmede?

Og endelig det store spørgsmål: Hvorfor fratager man pludselig enlige forsørgere 2000 kroner om måneden? Her drejer det sig ikke igen om samtlige kontanthjælpsmodtagere, men udelukkende om flygtninge. Hvad er begrundelsen? Mener man, det hjælper integrationen? Det resulterer i hvert fald ikke i færre fattige børn i Danmark.

Jeg ser frem til et kvalificeret svar på dette konkrete svar fra en eller flere af beslutningstagerne. Indtil da kan I råbe op om jeres danske og kristne værdier - det klinger ualmindeligt hult, når I har glemt det allervigtigste: Medmenneskeligheden.