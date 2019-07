Jegind. Vi kommer til at savne dig

Kære Jane Jegind. Vi vil savne dig og mangle dig.

Jeg tænker på hele Odense og alt det, du har arbejdet for i Odense og har forsøgt at gøre, men som Anker Boye og endnu mere Peter Rahbæk Juel har forhindret. Jeg tænker allermest på de mange milliarder kroner, de har valgt at bruge på letbanerne i Odense, så kommunen skal spare mange 100 millioner kroner på alt muligt i Odense, ældre og børn og nu også på kulturen i Odense.

Man påstår, at der vil blive mange flere ældre og børn fremover, men nu kommer Danmarks Statistik og melder ud, at det ikke passer, der vil komme færre ældre og børn fremover.

kære Jane, du har altid vist kærlighed til Odense og har kæmpet for fremtiden i Odense. Vi er rigtig mange, der kommer til at savne dig.