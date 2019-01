Jeg spiser alsidigt, men vil ikke undvære kød

Jørgen C. Heidemann, Skovbakken 22, Skt. Klemens, Odense S

Et af klimaligaens seneste påfund er bekymringer over klimavirkningen af kødspisning. Nu er vi altså nået ud et sted, som jeg har svært ved at tage seriøst. For mit eget vedkommende kommer jeg ikke til at ændre mine kostvaner, der kun indbefatter moderate mængder af kød: 120 - 180 gram dagligt, vil jeg tro. Kun mere, når jeg undtagelsesvis fråser. Og fordelt på okse- og svinekød (jeg er ikke ramt af diverse fremmedartede religiøse vrangforestillinger om, hvilke dyr man må/ikke må spise - enten må man spise ethvert dyr, eller også må man slet ikke) samt fjerkræ og fisk og en sjælden gang lam. Så jeg lader veganere, som jeg overhovedet ikke forstår, og vegetarer om selv at tilrettelægge deres kost efter, hvad de "tror" - dem om det. Metanudslippet fra for- og/eller bagenden af de dyr, der medgår i mit begrænsede kødindtag (som jeg ikke vil undvære) smelter næppe mærkbare mængder polaris, så jeg indretter min kost passende alsidigt med både animalske og vegetabilske ingredienser uden at få kvababbelser over det.