Adfærd: Socialdemokraten Mogens Lykketoft havde for nylig ikke snor i sig selv, da han forvandlede sig til en Mohammed Al-Lykketoft. Til Alternativets Pernille Schnoor sagde han i Folketinget, at han ville slå Alternativets MF'ere ihjel, hvis de nikkede ja til sundhedsreformen. Det var vist nok sagt i spøg, men hun blev bange og klagede til Folketingets præsidium. Wallah.

Det fik mig til at tænke på nogle oplevelser, jeg har haft i Odense. En aften for cirka ti år siden cyklede jeg hjem fra Odense Rådhus, hvor jeg havde været til møde. Det var en vinteraften hen ad kl. 22. Jeg cyklede langs blokkene. Ud fra en af blokkene kom der en stationcar. Der lød arabisk musik, og vinduerne var nedrullede. Der sad to velnærede mænd med fuldskæg og i træningsdragter. Den ene stak hovedet ud og råbte et eller andet. Jeg svarede ikke på det og fortsatte uanfægtet, hvorefter bilen gassede op og drejede ind ved næste blok. Den vendte på parkeringspladsen og drønede ud igen, hvorefter der blev råbt eder og forbandelser igen. Jeg trampede videre.

Ved krydset holdt jeg for rødt lys. Jeg fik øje på bilen med de to fuldskæggede mænd, der ventede på mig på den anden side af krydset. Mændene blev mere og mere truende, og jeg tænkte, om jeg skulle skynde mig hjem? Ringe til politiet? Eller køre over til dem? Jeg tænkte: Dælme nej. Jeg bor her. Ingen skal forsøge at skræmme mig. Lyset skiftede til grønt, så jeg hoppede på cyklen, trillede over hellen og standsede foran bilen. Mændene blev overrasket. Det havde de nok ikke helt ventet. Jeg steg af cyklen og spurgte: "Hvorfor råber I ad mig?"

Med indvandreraccent lirede de alle fraserne af, som de havde lært af venstrefløjen. Danskere er racister-fascister-medister. I vil smide alle indvandrere ud. Samt en masser eder og forbandelser. Da de havde raset ud, sagde jeg: "Jeg vil smide kriminelle indvandrere uden statsborgerskab ud. Er I kriminelle?" Det ville de ikke svare på, men forklarede så, at det var svært ikke at blive kriminel, fordi man ikke kunne få arbejde, og alle danskere var racister. Jeg svarede, at det passede ikke. Hvis man ville, var der arbejde at få. Man kunne uddanne sig. Der var så megen hjælp at hente. Hvis man ville. Men dem, der ikke vil og laver ballade, skal ikke være her. De forsatte med at forsvare sig. Jeg lyttede og svarede: "Det er lige som en kurv fyldt med æbler. Tager du ikke det rådne æble op, bliver hele kurven fyldt. Jeg tager det rådne æble op." De kiggede på hinanden, og den ene sagde noget på arabisk til den anden.

Manden bag rattet stak så sin næve ud, og jeg trykkede den. Lyset skiftede i det samme til grønt, hvorefter han gassede op og kørte. Jeg hoppede på cyklen og trillede hjem.

Alle DF'ere, der har deltaget i den offentlige debat, kan nikke genkendende til episoder som disse. Enten er det indvandrere af mellemøstlig herkomst, der truer og skænder, eller så er det folk på den yderste venstrefløj. Undertiden er det planlagt, eller så er det spontant.

Hvis jeg skal være helt ærlig, så åbnedes Pandoras æske i 1980'erne og 1990'erne, da venstrefløjen førte an i grove angreb på de mennesker, der advarede mod indvandringen og dens følger. Vi har levet med det siden. Måske var det på tide, at venstrefløjen erkendte sit medansvar for tingenes tilstand.