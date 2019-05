Læserbrev: Efter valget håber jeg, at vi får en ny regering, der hjælpes i en socialliberal retning af Det Radikale Venstre. Jeg håber, det lykkes at få en integrationsminister, der beskæftiger sig med integration. Den nuværende minister på området har brugt tiden på at grave grøfter mellem mennesker i stedet for at bygge broer.

Det er helt afgørende, at vi trækker den førte politik i en anden retning efter valget. En retning, hvor vi har positive forventninger til hinanden. Dem, der kan bidrage, bidrager, således vi kan hjælpe dem, der har behov. Vi har brug for hænder på arbejdsmarkedet. Derfor er det helt afgørende, at vi styrker indsatsen for at få endnu flere indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet. De står klar og vil gerne.

Vi skal igen tage kvoteflygtninge. Vi skal have familierne ud af Sjælsmark, for børn må aldrig blive gidsler. Så lad os nu få en integrationsminister efter valget.