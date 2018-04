Jeg kan ikke tro, at DR-nedskæringer er drevet af hævn

Medieforlig: Medierne spiller en afgørende rolle for vores fællesskab og det danske samfund.

Medierne binder danskerne sammen, fordi de giver os debat, nyheder og underholdning. Det gør os klogere på verden omkring os og kvalificerer den offentlige samtale.

Efter min mening er det vigtigt at være sig bevidst, at stærke, frie medier med kvalitetsindhold er et sundhedstegn for vores demokrati.

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med en ny medieaftale bebudet besparelser for Danmarks Radio på 20 procent. Når besparelserne i 2023 er fuldt indfaset lyder den årlige reduktion på 773 mio. kr.

Jeg må indrømme, at jeg har været rystet over den udmelding. I nogen tid håbede jeg på en folkelig modstand mod det bebudede angreb på DR. Det er lidt ligesom med SKAT, som i sin tid blev lagt ned af Anders Fogh og Kristian Jensen. Og først et tiår senere måtte også Venstre erkende, at angrebet på SKAT havde store samfundsskadelige konsekvenser. Det samme kan ske i tilfældet Danmarks Radio.

I mit stille sind har jeg en indbygget tillid til, at politikere i bund og grund vil mennesker og samfund det bedste. Det syn har jeg også på mine politiske modstandere.

Jeg kan ikke tro, at VLAK og DF i forholdet til Danmarks Radio er drevet af ideologi og hævnmotiver. At besparelserne i virkeligheden er et kalkuleret overgreb mod en institution, som de borgerlige aldrig har kunnet tryne, og som de derfor har et udestående med. Dette vil i så fald være værdipolitik, når det er mindst kønt.

Jeg tænker eksempelvis på, da DF-kulturpolitikere i forbindelse med Ole Bornedals dramaserie "1864" forbrød sig mod ethvert armslængdeprincip og krævede, at DR skulle ansætte neutrale historikere, som skulle se manuskripter og dramaproduktioner efter i sømmene. Historien "1864" var ikke fremstillet, som DF ønskede sig. Kravet blev naturligvis afslået, men konflikten har siden båret ved til det bål, hvor Dansk Folkeparti opfatter Danmarks Radio som både arrogant og hovmodig.

Jeg håber stadig på en medieaftale, som bygger på et bredt politisk samarbejde i Folketinget. Det vil være det bedste for os alle - borgere og samfund.

Et medieforlig skal styrke danske medier og Public service. Der har nemlig aldrig været større behov end i dag for stærke danske medier, som kan levere godt dansk produceret indhold, der styrker dansk sprog og kultur.

Medierne fungerer nemlig anno 2018 i mindre grad som vores fælles samtaleværelse. Udfordringerne ses særligt i forhold til børn og unge, som skal introduceres til at blive fremtidens brugere af Public service indhold. Men også internationale aktører, Google, Facebook, Netflix, der tager en stadig større del af annonceomsætningen, uden at bidrage til finansieringen af dansk indhold, udgør en stigende udfordring.

Intet er i dag, som det var i går, og der er i høj grad behov for en reform af Danmarks Radio. DR skal dog fortsat være et samlende mediehus for alle danskere, men en reform skal indebære, at DR i højere grad fokuserer på klassisk Public service: nyheder, dokumentar, kultur- og historieformidling, drama og indhold til børn og unge

Danmarks Radio skal også i højere grad producere fra hele Danmark.

Jeg ønsker et Danmark i balance - også i medierne. Det er vigtigt, at vi får danskernes fortællinger og holdninger fra hele Danmark.

Vi har i dag radio og tv i Danmark i høj kvalitet. Det skal vi også have i fremtiden. Men det kræver en bred politisk medieaftale - en aftale i balance, og ikke et ideologisk baseret angreb på Danmarks Radio.