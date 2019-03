Børnepasning: Som tidligere småbørnspædagog følger jeg så godt som muligt med i, hvad der sker i vore daginstitutioner stadigvæk.

Naturligvis så jeg også fjernsynsudsendelsen på DR2: "Hvem passer vore børn". Især gennem mit fagblad har jeg længe vidst, hvor hårdt de er trængt i institutionerne, og i samtaler med andre seniorer taler vi ofte om, vi er glade for, vi ikke er i arbejde mere under de vilkår.

Denne udsendelse viste, at det er endnu værre, end vi har kunnet forestillet os. Jeg har den allerstørste respekt for de pædagoger der arbejder på vore institutioner under de forhold, og især til dem, der var så modige at stå frem i fjernsynet for at vise det. Jeg har sjældent set noget så hjerteskærende.

Jeg er udmærket klar over, at situationen ikke er ens alle steder, men det var ikke et par særligt udvalgte institutioner, vi fik set. Der kan være stor forskel f. eks. fra kommune til kommune og til, hvor belastet et område, institutionen ligger i.

Er de politikere, der tildeler resurserne til småbørn virkelig ikke i stand til at se, hvor megen skade de gør? De allerførste år er de vigtigste i et menneskes liv. Her bliver ens personlighed skabt, som man skal leve med resten af sit liv. Politikerne er hurtige til at lave love, der kan straffe store børn og unge, når de ikke kan finde ud af at leve efter de skrevne og uskrevne regler.

Til gengæld svigter de de mindste børn med nedskæringer gang på gang, der giver overbelægning på institutionernes børnestuer, underbemanding af pædagoger og lignende, så det ikke er muligt at give børnene tilstrækkelig omsorg og kontakt. Det kan gå ud over børnenes personlige udvikling og resultere i uheldig opførsel om 10-15 år.

Men så kan politikerne jo bare udskrive nogle flere tidskrævende tests, pædagogerne skal bruge tid på. Det er de ret gode til.