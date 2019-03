Skat: Ebbe Christensen fra Rudkøbing skriver 12. marts i et svar på mit indlæg om skat 10. marts en lang forhistorie om, hvorfor skatteinddrivelsen blev flyttet fra kommunerne som led i kommunalreformen. Ebbe Christensen glæder sig sikkert samtidig over at kunne konkludere, at jeg som nyvalgt folketingsmedlem ved valget 8. februar 2005 stemte sammen med mit parti for de omtalte ændringer i skatteadministrationen.

Ebbe Christensen har åbenbart ikke noteret sig, at jeg blev valgt som indædt modstander af den kommunalreform, som skatteorganiseringen blev en del af.

Jeg så min opstilling til Folketinget - efter at være stoppet flere år tidligere - som en mulighed for at give min udtalte skepsis overfor hele reformen ord på ind i Venstre folketingsgruppe. Og det blev i den grad gjort, selv om jeg måtte erkende, at jeg ikke besad flertallet.

Men jeg glæder mig over, at det har vist sig på en række punkter at indvendingerne overfor reformen var rigtige.

Nu viser det sig inden også indenfor skatteområdet, at alle de kloge forslag til effektiv organisation i den grad ikke holder stik. Det blev ikke mere effektivt. Det blev dramatisk ringere. Det havde været nyttigt, om der havde været mange flere kritiske og advarende røster, da det hele blev sat i søen. Det var der ikke. Nu sidder vi så i suppedasen.