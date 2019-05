Jeg håber på en folkeskole som...

"Mor, hvor er du? Vi skal optræde lige om lidt." Min datter var lige ved at panikke i telefonen, da jeg endnu ikke var dukket op, og koret skulle til at varme op. Hun skulle både optræde med skolens kor og med et musisk indslag med sin egen klasse. Flere af klasserne havde øvet et nummer til dagen og tilskuerrækkerne var fyldt med forældre.

Torsdag eftermiddag fik jeg et glimt at den folkeskole, jeg håber snart at få tilbage. Jeg var med mine børn til markedsdag på deres skole, som er for 0. til 3. klasse. Dagene op til denne markedsdag bruger børnene på selv at producere og klargøre forskellige aktiviteter eller varer, som de sælger i små boder, og i musik øver de numre med både instrumenter og sang. På selve dagen er det børnene selv, som står i boderne eller ved aktiviteterne, og det er tydeligt, at engagementet er højt. Arrangementet er hvert år en stor succes; børnene glæder sig til at vise ugens arbejde frem og de vokser lige en halv meter, når de har ansvaret for en bod eller fremfører et nummer. Varer og aktiviteter kan betales med småmønter, men den store opbakning fra alle forældre gør, at eleverne nok skal få lært ekstra dagen efter, når alle mønter skal tælles.

Det økonomiske mål med markedsdagen er penge til en fælles tur for hele skolen. Som lærer ved jeg dog, at den læring, der i løbet af ugen finder sted, ikke kan opgøres i alverdens skemaer eller test. Det er så befriende, at se børn lave skole uden målstyring og evaluering, og i stedet blot få lov til at nyde frugten af en uges produktivt arbejde. Jeg mener nemlig, at børn med lyst og engagement lærer bedst, og jeg håber, at folkeskolen fremover får endnu mere frihed til at lave undervisning af denne art.