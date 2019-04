Landbrug: 1. april læste jeg et indlæg fra Jørgen Lund Christiansen i avisen Danmark, der kommer godt rundt og tager afstikkere til både legepladser, statsbankerotten i 1813, cigaretter, pesticider, spildevand og medicinrester, men hvor hovedbudskabet er, at jeg er utroværdig og i øvrigt bør undskylde, fordi jeg har sagt, at landbruget stadig mangler at levere på etableringen af minivådområder.

Jeg kan ikke gøre noget ved, at Lund Christiansen mener, at jeg er utroværdig, og han kommer til at vente længe på en undskyldning. Men jeg vil gerne forklare, hvad der er op og ned, for det trænger denne debat til.

Ifølge Jørgen Lund har jeg givet udtryk for, at beboerne på Østerbro "ikke fatter simple miljøsammenhænge". Det må bero på en bevidst eller ubevidst misforståelse, for det har jeg naturligvis ikke. Mit budskab var, at det i dag er de færreste danskere, der har en tilknytning til landbruget, og at landmænd og byboer ofte ikke ser ens på miljøspørgsmål. Og at der er forskel på, om pesticider er noget, man bruger til at bekæmpe skadedyr på sin mark, eller noget, man hører om, når det bliver fundet i drikkevandet. Konteksten er simpelthen forskellig.

Dernæst er jeg nødt til at pege på noget, jeg havde håbet, stod klarere i erindringen: I 2016 gav vi landbruget en hårdt tiltrængt håndsrækning i form af Fødevare- og landbrugspakken. Den ophævede en forældet regulering, der var ulogisk, og som stillede ens krav uanset hvordan de lokale forhold var, og var med til at presse landbruget alt for hårdt. I stedet besluttede de blå partier blandt en række andre tiltag at give landmændene lov til at gødske mere - og modydelsen var, at der bl.a. skulle etableres efterafgrøder og kollektive virkemidler, der lidt forenklet sagt kan hjælpe med at holde på kvælstoffet, så det ikke ender i vandmiljøet.

Landbruget har leveret på efterafgrøderne. Det er imponerende, og det har jeg gentagne gange kvitteret for. Det kom dog ikke med i interviewet i Avisen Danmark, hvor journalisten undlod at bringe den del - hvorfor mon den del af balancen ikke var interessant? Så er der de kollektive virkemidler. Hvor efterafgrøderne skal etableres af hver enkelt landmand, er de kollektive virkemidler som for eksempel minivådområder baseret på frivillighed. Og her er det gået en tand for trægt, hvis vi skal nå målet i 2021. Foreløbigt er det alt for få af minivådområderne, der er realiseret.

Det skyldes flere ting. En del af ansvaret ligger hos staten - hos mig. Det har jeg ikke prøvet at løbe fra, og det ansvar skal jeg nok løfte. Det har været for bøvlet at søge tilskud, og der har ikke været tilstrækkelig gevinst for de landmænd, der vælger at etablere minivådområder. Det er der rettet op på nu. En del af ansvaret ligger hos kommunerne, der ikke har været hurtige eller dygtige nok til at behandle de indkomne ansøgninger. For at løse de udfordringer er staten, kommunerne og landbruget gået sammen om at etablere en taskforce, der både skal se på, om der er yderligere hindringer, og sikre at de bliver ryddet af vejen. Derfor både håber og tror jeg, at vi nu kommer til at se en helt anden fremdrift i etableringen af minivådområder, så vi når målet i 2021. Men en del af ansvaret for den manglende fremdrift ligger altså også hos landbruget - og det er det, jeg også har tilladt mig at gøre opmærksom på. Der er simpelthen for få, der har meldt sig på banen. Og ja, det er jeg skuffet over. For jeg synes, at vi har leveret vores del og at mine to forgængere har betalt en høj pris for det.

Da jeg fik tallene ind på mit bord, bandede og svovlede jeg. Det har også vakt forargelse. Jeg kan berolige med, at mit sydlandske temperament udelukkende udfoldes på denne vis for lukkede døre. Men jeg bandede. Fordi regeringen har kæmpet for bedre forhold til landbruget, og fordi manglende fremdrift med det samme af oppositionen vil blive brugt som et argument for at rulle Fødevare- og landbrugspakken tilbage. Og det skete da også et øjeblik senere. En sådan tilbagerulning vil være dødsens farlig for dansk landbrug. Jeg står på mål for alle elementer i fødevare- og landbrugspakken - og et af elementerne er, at der skal leveres på de kollektive virkemidler. Derfor har jeg også sagt, at vi kommer til at nå målene for vores vandmiljø på den ene eller anden måde - for der skal leveres.

Dette løfte har også medført vrede reaktioner i nogle kredse. Skal det opfattes som en trussel? Nej, det skal opfattes som et løfte. Og så skal det opfattes som en tillidserklæring til landbruget om, at man faktisk kan nå i mål med de kollektive virkemidler indenfor fristerne. Jeg hører ikke andre politiske stemmer udtrykke denne tillid. Oppositionen har meget travlt med at ville fastsætte skærpede krav allerede nu - man har ganske enkelt ikke tillid til, at landbruget kan levere det, erhvervet har lovet. Det har jeg. Men som ansvarlig minister er jeg naturligvis klar til at gribe ind, hvis jeg måtte blive modbevist.

Vi har et af de mest miljø- og klimavenlige landbrug i verden. Det er jeg stolt af, og jeg gør gerne mit for at gøre alverdens eksportmarkeder opmærksomme på, hvor langt fremme vi er i Danmark i forhold til at producere fødevarer på en bæredygtig måde. Det gør jeg også herhjemme, alle de steder jeg har mulighed for det. Og så kalder jeg derudover en spade for en spade. Der bør være plads til begge dele. Hvis ikke man lytter til såvel råd som kritik fra sine venner, hvem skal man så lytte til?