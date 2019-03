Jeg foretrækker en bestyrelse frem for regionen

Reform: Sundhedsreformen er vejen frem. Debatten om den har mest handlet om nedlæggelse af regionerne, men burde handle om alle de gode elementer, der er i reformen.

Centralisering og tab af demokratisk indflydelse, siger man, men regionerne har siden de blev dannet for 14 år siden, udelukkende fungeret som et administrativt led. De overordnede rammer og indholdet i sundhedsvæsenet bliver besluttet af Folketinget, det samme gør de økonomiske midler som bevilges fra Christiansborg og ansvaret for uddannelsen af og antallet af alle nøglepersoner i sundhedsvæsenet, læger og sygeplejersker, er også Folketingets.

Danmark er simpelthen for lille et land til at være opdelt i fem, hvor regionsgrænserne er en barriere, tilmed med forskellige behandlingstilbud og med forskellige IT-systemer, der ikke alle kan samarbejde. Mange behandlinger kan klares tættere på borgeren og det der er kompliceret skal behandles i større lægevidenskabelige miljøer.

Jeg kan se mange positive tiltag i reformen. Vi har et godt sundhedsvæsen, hvor de valgte regionsrådsmedlemmer har gjort et stort arbejde, men til at varetage sundheden foretrækker jeg faktisk en bestyrelse, hvor en del af medlemmerne har en lægefaglig uddannelse og ved deres indtræden har deres netværk i lægevidenskabelige kredse.