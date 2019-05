Jeg er træt af koprutter

Læserbrev: Nøj, hvor bliver jeg træt, når der bliver diskuteret ko-prutter, bøvser og charterrejser i valgkampen. Det er fint, at vi tænker på klimaet her i Danmark, men så stor indflydelse har vores del af forureningen ikke globalt. Det kan næppe måles.

Det er helt andre holdninger og anden levevis, der skal til globalt, hvis vi fortsat ønsker at bo her på jorden. Vores politikere taler konstant om vækst, men kan vores jord fortsat holde til det?

Kina, Indien, Afrika og mange andre lande vil gerne opnå den samme standard som i vesten, og de er godt på vej, og så kommer der for alvor fart på dansen om guldkalven.

Det er der nok ikke nogen, der kan ændre på. Min store bekymring er for vores efterkommere. Jeg ved godt, at det lyder frygtelig pessimistisk, men der jo ikke heller ikke nogen med virkelig indflydelse, der står klar til at gøre noget som helst ved det.