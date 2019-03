Jeg er også heldig at have dejlige syriske venner

Efter at have læst Kirsten Stenmands læserbrev 11. marts: "Hvorfor hader I dem så meget", har jeg behov for at støtte op om læserbrevet. Jeg er i samme heldige situation, at jeg er blevet venner med et dejligt syrisk par på 33 år, som er hhv flygtning og familiesammenført. De to unge mennesker gør alt, hvad der står i deres magt for at blive integreret og lære danske mennesker og traditioner at kende. De har lært dansk på rekordtid, og passer hhv job, uddannelse og frivilligt arbejde. De frygter nu for deres fremtid i Danmark.

De gør alt for at passe deres forpligtigelser overfor vores samfund, som de så inderligt håber de kan få lov at blive en del af. De frygter også for deres forældres sikkerhed i Syrien, hvor de lever i frygt og ofte uden strøm og forbindelse til omverdenen.

Hvad er vi blevet for et folk, der er så fremmedfjendske, og som accepterer, at de skræmmebilleder, visse partier har bygget op, ligger til grund for den ene asociale lov efter den anden? Jeg havde ikke troet, det var muligt i vores land. Jeg vil opfordre andre med samme holdning til at melde det ud, så vi kan tage fat på at få ændret disse "grimme tiltag". Ud over den nyligt vedtagede lov L140, det såkaldte paradigmeskifte, som selvfølgelig skaber frygt blandt flygtninge, er der en anden dybt asocial lov, der med et pennestrøg betyder, at selv om man har betalt til A-kasse i flere år, så er man pludselig ikke berettiget til dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. Det er asocialt og menneskefjendsk.

Kan de i forvejen hårdt prøvede mennesker få deres indbetalte penge retur, nej det kan de ikke. Vi kan ikke være os selv bekendte, og jeg er flov over disse love, som kun har til formål at gøre livet endnu sværere for mennesker, der er hårdt ramte. Lad os få dem ændret.