Jeg er byrådsmedlem og rådmand

Kære Anette Thysen (medlem af Ældrerådet og byrådssuppleant for Venstre). I avisen 11. juni undrer du dig over, at jeg også bekymrer mig for omprioriteringerne på andre områder i kommunen end ældreområdet. Det behøver du ikke.

Jeg er, først og fremmest valgt til byrådet, og der igennem valgt som rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen og derfor også medlem af økonomiudvalget, og som sådan medansvarlig for hele kommunens økonomi - på tværs af alle forvaltninger. Derfor ville være meget underligt, hvis jeg ikke havde en mening om omprioriteringerne på andre områder end ældre- og handicapområdet, da mit ansvar også er for disse.

Kultur er noget af det der definere os som by og som mennesker. Uden kultur ville verden blive grå og kedelig, det vil konservative kæmpe imod. Vi har brug for kunst og kultur i vores by.

Noget andet der virkelig bekymrede mig, i de fremlagte forslag til besparelser i By- og Kulturforvaltningen, var en yderligere forringelse af vores bybusser. Den besparelse kæmper jeg for at få fjernet, for busserne er en vigtige for mange af byens borgere - særligt vores ældre medborgere. Og dem er der skåret nok på!