Januar 1969: Ny træner til B1913

Willy Schøne var for 50 år siden blevet udpeget som ny træner for B1913's hold i 1. division i fodbold. Allerede en time efter flyttebilens ankomst til Willy Schønes lejlighed i Nansensgade gæstede en journalist fra avisen og B1913's formand, Holger Nielsen, den nye træner for at byde ham velkommen til Odense og høre lidt om hans planer med holdet. Senere på dagen skulle Willy Schøne præsenteres ved et arrangement i klubben. Her ses han i færd med udpakningen i sit nye køkken. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).