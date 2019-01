Januar 1969: Morgenposten i TV-Avisen

Da Fyens Stiftstidende og Fyns Tidende for 50 år siden præsenterede den første udgave af deres fælles søndagsavis, Morgenposten, var tv-folk på pletten. Man ville vise det omfattende arbejde bag produktionen af en avis. TV-holdet arbejdede under et mindst lige så stort tidspres som det, der gjaldt for produktionen af den nye søndagsavis. Programsekretær Ole Andreasen, der ledede optagelsen, skulle først køre filmen i bil til Aarhus, hvor den blev fremkaldt og klippet og derefter pr. kabel overført til TV-byen i Gladsaxe. På dagens billede, der er taget i Fyens Stiftstidendes sætteri, ses Flemming Madsen til højre i færd med at indtale et tekstindslag, mens Ole Andreasen i midten ser til. Til venstre er det lydtekniker Ralf Hammershøy. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).