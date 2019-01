Januar 1969: Istid i det sydfynske øhav

Vinteren i Danmark havde for 50 år siden fået så godt fat, at sejladsen mellem øerne syd for Fyn var blevet problematisk. Færgeruterne fungerede med besvær, men ved den lille ø Strynø Kalv, hvor der boede tre familier, var farvandet frosset så meget til, at man havde måttet tage en ispram i brug ved transporten. På den måde kunne man dagligt få skolebørn og mælk bragt til Strynø, hvortil færgeruten altså stadig var åben. På billedet ses en indsejling ved Skovballe på Tåsinge, i baggrunden skimtes Hjortø. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).