Januar 1969: Gennembrud for lille klub

Der skete ikke de store sensationer ved Fyns Bord-Tennis Unions pokalturnering, der blev afviklet i Faaborg-Hallen for 50 år siden. Men stævnet gav et fingerpeg om, at man nok i fremtiden skulle lægge mærke til Heden-Vantinge, som for første gang var med i en turnering under FBTU. Faaborg og Heden-Vantinge blev de mest vindende klubber med hver tre pokaler. På dagens billede ses Per Schultz Larsen og (til højre) Uffe Pedersen, som brød de to nævnte klubbers dominans og sikrede Otterup pokalen i drenge A. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).