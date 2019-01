Januar 1959: Alle gadeforeningers moder

For 60 år kunne Kongensgadeforeningen fejre sit 50-års jubilæum. "Alle gadeforeningers moder" kaldte journalist Egil Borre den jubilerende forening i avisen. Den egentlige årsag til foreningens fødsel var de handlendes frygt for mistet omsætning i forbindelse med, at den nye banegård skulle anlægges længere mod øst end den gamle, og det ville man protestere mod i samlet flok. Protesterne hjalp ikke, men en særdeles levedygtig forening var skabt med fabrikant Frederik Bindslev som den første formand. På dagens billede ses Kongensgade fra Vestergade til Østre Stationsvej. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).