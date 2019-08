Jane Jegind, farvel

Læservers: Inde i storbyen Odense på slottet ser vi Jane Jegind, har jeg da plottet, og varmer en stol af de dyre. Men hun kan andet end varme en stol: hendes hobby er at stråle som en sol, når hun selv kan få lov at styre.

Men hvad siger modpolen Anker til det Han smiler og vinker til folket, idet han lover dem at bo i den største storby. Det var dog bedre, at byen så ud som en by. I stedet ser vi omkring os under skyer som bly: En by med et rod af en anden verden.

Sådan skrev jeg her for flere år siden, og digtet har næsten fulgt med tiden, mens indholdet passer temmelig godt. Nu siger også Jane Jegind endelig stop At lægge navn til det narreværk må holde op, om Anker's sporvogn bli'er aldrig så flot.