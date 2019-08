Læserbrev: 27. juli havde Kurt Kjerrumgaard et indlæg, hvor han proklamerer, at han kommer til at savne Fru Jegind. Jeg husker hende kun for talen om intelligente løsninger på det område, som hun var rådmand for, ældre/handicap. Specielt vil hun i min optik blive husket for robotstøvsuger til de ældre. Ikke noget hun kan være stolt af.En anden ting som gør, at jeg er nødt til at skrive, er, at du underskriver dig som medlem af Ældrerådet. Tænker og håber, at du ikke udtaler dig på vegne af rådet, men som privatperson. For som du måske nok ved, er Ældrerådet et upolitisk organ, som skal vejlede og give indspark til politikerne.