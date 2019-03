Egentlig kunne jeg være ligeglad: Jeg bor ikke i Nyborg og er ikke involveret i it-sikkerhedsbranchen.

Men det har generet mig at se avisens forfølgelse - og visse politikeres selvsving - i sagen, hvor et it-sikkerhedsfirma gik grundigt til værks for at analysere, om der kunne være sikkerhedssvigt i Nyborg Kommunes it. Avisens betegnelse "skandale" er skudt langt over målet. For mig at se er det mest skandaløse, at der overhovedet har kunnet komme noget ud om, at der har været dette check - den slags burde være afhandlet i dyb fortrolighed uden offentlighedens bevågenhed.

Kompromittering af it-sikkerhed er i mine øjne en så væsentlig risikofaktor, at ingen udover de allernærmeste ansvarlige må blive bekendt med, hvad der gøres for at overvåge, at der ikke sker indtrængen eller uautoriseret anvendelse. Jo mindre, der udad vides herom, jo mindre risiko for, at sikkerhedssystemer kan omgås. Derfor er fortrolighed og de anvendte metoder ikke unødvendig skæg og blå briller - uanset om det, der kunne afsløres ved uautoriseret indtrængning i omhandlede it-system, er afgørende for verdensfreden, landets sikkerhed eller "bare" nogle personfølsomme data eller kontonumre. Sådan noget overvåges antagelig kun ved effektiv og diskret test - det værste kan næppe udelukkes på forhånd.

Når så en skoleleder flipper ud og sygemelder sig, fordi der har været et sikkerhedstjek, må jeg tage det som udtryk for sygeligt hysterisk, mimoseagtig nærtagenhed - i tidens værste krænkelsesånd. Kan man ikke tåle den most, er man på en forkert plads.

Man kan mene, at et falsk identitetskort er over stregen. Men for det første afslørede det jo skødesløs kommunal omgang med kasserede identitetskort - det er også et sikkerhedssvigt. For det andet kunne det jo være hensigtsmæssigt med hensyn til at gennemføre sikkerhedstjekket så diskret som muligt, at få eller ingen ved, at det gennemføres. D.v.s. at ingen ved, at der er udstedt identitetskort til dette formål. Videoovervågning med skjult kamera er ret nødvendigt for i givet fald efterfølgende at kunne dokumentere, hvad der måtte være sket af overtrædelser af sikkerhedsregler. Det er da også en metode, som også anvendes i journalistik - ganske vist mest af den irriterende, aggressive art. Det er da ikke noget at hidse sig op over, hvis man har rent mel i posen. Og det er heller ikke noget, nogen forlods bør vide noget om - ellers har det jo ingen værdi. Når avisen 25. februar i en overskrift - lidt Ekstrablads-agtigt - bruger vendingen "hemmelig" om det, der rapporteres, ligner det for mig fornærmelse over ikke at måtte snage i hvad som helst. For det giver jo et billede af noget fordægtigt - men igen: jo mindre der offentligt vides om, hvordan it-systemer sikkerhedsovervåges, jo mindre risiko er der for, at fjendtlige elementer kan se genveje til indtrængning. Derfor er det i orden og ikke fordægtigt, at der i relevante, lukkede kredse verserer klassificerede dokumenter, der ikke er alment tilgængelige. Hvis nogen spørger mig, om jeg har glemt, hvad Orwell skrev i fremtidsfiktionen "1984", er svaret, at det spørgsmål er grov proportionsforvrængning. Orwell beskriver offentlige systemers grelle overvågningsindgreb i de personlige friheder. Det er derimod ikke personligt, hvad man foretager sig, når man omgås offentlighedens it-systemer. Denne sag bør lukkes uden at involvere retsvæsenet.