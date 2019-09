Læserbrev: Det kan nu ses, at de forskellige partier med undtagelse af Dansk Folkeparti opstiller muslimske kandidater og efterhånden har muslimske folkevalgte i både byråd, regionsråd og folketing.

Dermed sker der en gradvis islamisering af partierne parallelt med det øvrige samfund. Dette er endnu et tegn på, at de fleste partier accepterer den gradvise islamisering af Danmark.

I 2017 fik Venstre indvalgt Mustafa Itani, der er læge på OUH, til regionsrådet i Region Syddanmark. Mustafa Itani er aktiv med en muslimsk hjemmeside: IChange.dk. Her propaganderer han for den falske opfattelse, at islam er fredelig. Med hjemmesiden vil Mustafa Itani bidrage til en gradvis islamisering af Danmark.

Her må man virkelig spørge om, hvad er det, Venstre har gang i?