Islam. Skal Danmark stadig være fredeligt og frit?

Mange, senest Kim Jørsted 13. marts, spørger i avisen, hvorfor flygtninge skal sendes hjem. Især når der trækkes konkrete familier frem, som forsøger at integrere sig, forstår man så udmærket holdningen.

Imidlertid er det kendetegnende for alle, der siger "lad dem dog blive", at de aldrig forholder sig til, hvordan Danmark ser ud om 20, 40 og 100 år, hvis den muslimske befolkningsgruppes andel af befolkningen bliver ved med at stige. Hvis vi tager et sceneskift til Sverige, vil andelen af muslimer allerede i 2050 udgøre knap en tredjedel. Der er næppe tvivl om, at på et eller andet tidspunkt senere i det 21. århundrede kan halvdelen af alle borgere i Sverige have muslimsk baggrund. Hvordan forestiller man sig, at det svenske samfund skal håndtere dette?

Her er et lille tankeeksperiment, som det kunne være interessant at få et svar på: Hvis vi - meget fortænkt, indrømmet - forestillede os, at den etnisk danske befolkning forlod Danmark i fem år og overlod al lovgivning, al kontrol med de grundliggende institutioner i det danske samfund, herunder grundloven og mulighed for at ændre denne, til landets muslimske befolkningsgruppe, hvilket land ville vi så vende tilbage til? Hvordan ville frihedsrettighederne og de individuelle rettigheder se ud? Hvordan ville f.eks. sunni- og shiamuslimske grupper forholde sig til hinanden?

Til Kim Jørsted og alle andre, der synes, at "alle" skal have lov at blive: Vil Danmark fortsat være et fredeligt, frit og sekulært samfund, hvis udviklingen får lov at fortsætte? Det, synes jeg, enhver er forpligtet på at spørge sig selv om, og ikke andet så for sine børns og børnebørns skyld.