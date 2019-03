Islam. Sex, frihed, religion ... tabuerne står for fald

Jeg har en del gode venner i de muslimske kredse. Flere af dem har problemer, de ikke taler om. Om seksuel frihed. Om retten til sex før ægteskabet. Om friheden til at vælge sin partner på tværs af religion og kultur. Om friheden til at konvertere til anden religion - eller være ateist. Om at forstå, at demens ikke er Guds straf. Om at homoseksualitet ikke er en psykisk sygdom.

Listen er lang. Og problemet er, at emnerne er tabu. Heldigvis er der nogen, der bryder tabuerne. Gode mennesker, som jeg har mødt på min vej. Sherin Khankan, kvindelig iman. Ahmad Mahmoud, forfatter til bogen "Sort land". Maria Hansen, muslim og gift med dansk kristen mand. Roya Moore, kvindesagsforkæmper og meget mere, blandt andet arrangør af Foreningen Nours fejring af kvindernes kampdag i år på Scandic Hotel i Odense.

Som de foregående år sker der altid noget uventet og spændende på disse møder. Denne gang var det en ung, smuk kvinde, der skulle fortælle om sit liv. Det gjorde hun med indledningen "Mit navn er Anna Larki, jeg er muslim og lesbisk". Anna fortalte hele sin historie i Fyens Stiftstidende 11. marts. En livshistorie, der fik enorme konsekvenser for hende.

Er der nogen i den kultur, jeg har fået respekt for, er det denne sårbare kvinde, Anna. Jeg har mødt flere modige piger i den muslimske kultur, men aldrig en som Anna, der helt stille står og fortæller sin historie og lader tabuerne stå for fald. Alt imens hun kigger på os alle. Ser os lige i øjnene. Mænd og kvinder med eller uden tørklæde. Smiler til kæresten, som hun selvfølgelig har med. Kæresten, der er kristen.

Min allerstørste respekt til Anna.