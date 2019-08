Invitation. Støj, politikere og motorvej

Læserbrev: Kære Erling Bonnesen og Ole Birk OlesenDa jeres partier havde regeringsmagten, havde I mulighed for at vise, at man ville gøre noget for støjplagede borgere, der bor tæt ved motorvejen. Det gjorde I ikke.Jeg er nabo til motorvejen syd om Odense, og helt ærligt, Erling Bonnesen og Ole Birk Olsen, så er jeg på nuværende tidspunkt græsk-katolsk ligeglad med, om der kommer et tredje spor, men larmen er jeg ikke ligeglad med.I ved udmærket, hvor støjskærmene skal stå, dersom det tredje spor kom, så hvorfor ikke være fortaler for det, i stedet for at råbe i periferien om ekstra spor.På intet tidspunkt, Erling Bonnesen, har du omtalt støjen fra motorvejen. Ole Birk Olsen omtaler den heller ikke i sit indlæg.Staten forurener, og det er staten, der rydder op - det har I måske glemt? Når støjen er værst, er den over 70 dB - det tilladte er 58 dB. I er også gjort bekendt med, at støjen er årsag til dødsfald - men alligevel foretrækkes transport højere end det enkelte menneskes ve og vel. Når man bor ud til en motorvej, vil der være støj, men denne støj kan minimeres, og det er det, der kan klares ved, at de planlagte støjskærme sættes op nu - og så kan det tredje spor komme, når det kommer.I skal være så hjertelig velkommen på vores matrikel til en kop kaffe og hjemmebagte boller samt - ikke fuglekvidder - men en støj mellem 65 - 70 dB, og når I så kører igen, tænk da venligst over, at den støj har omkring 10.000 borgere dagligt, og I havde den kun i den tid, I sad og fik kaffen. I er også velkomne til at tage den nye transportminister med - hvis I ellers kan blive enige om det.