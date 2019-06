Læserbrev Torsdag 6. juni var det 75 år siden, invasionen fandt sted i Normandiet i Frankrig. Intet som helst i dansk tv fra mindehøjtideligheden. Hvor er det skuffende, set i betragtning af, at tusindvis af soldater mistede livet for, at vi i dag kan leve i frihed.

Men selvfølgelig, i disse valgtider, er det jo også bedre, at vi på begge de danske programmer kan se det samme igen og igen og nok engang.