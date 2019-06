Læserbrev: Det lyder næsten som nye modenavne, der kunne stå højt på kommende forældres hitliste. Men det er det ikke.

Det er netop, når et navn er ukendt og sjældent og pludselig opdages, at der er mulighed for, at det kan gå hen og blive et modenavn.

Sådan er det også, når det gælder læringsplatforme og såkaldte digitale løft i folkeskolen. Nyt og smart og det bliver ofte lanceret som "the missing link", det, vi har sukket efter og virkelig har brug for og som er både brugervenligt og letter vores allesammens arbejde.

MoMo blev lanceret i 2017 og lever slet ikke op til det lovede. Nu er der bare det ved Aula, der skal erstatte det udmærkede Skoleintra, at det er blevet udsat. Aula har kostet kommunerne 350 millioner, men kommer ikke i brug foreløbig. Kender vi det?