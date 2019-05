Internet. Bedre dækning der skaber udvikling

Læserbrev: En stabil og hurtig internetdækning er en forudsætning for bosætning, vækst og udvikling i hele landet. Venstre har allerede taget et stort skridt i retningen mod at sikre danskerne lynhurtigt internet. Vi har oprettet den første bredbåndspulje nogensinde, der har støttet hurtigere internet til over 12.000 adresser. Vi er godt på vej, men vi er ikke i mål.

Derfor går Venstre til valg på en ny bredbåndspulje på 150 mio. kr., der skal være med til at sikre, at endnu flere får adgang til højhastighedsbredbånd - særligt i yderkommunerne og øerne. Vi har en vision om, at Danmark skal have den bedste europæiske udrulning af den digitale infrastruktur. Hurtigt internet er helt nødvendigt for, at borgere og virksomheder etablerer sig i alle dele af Danmark og skaber udvikling og arbejdspladser. Hurtigt internet er vigtigt for et Danmark i bedre balance. Desværre deler Socialdemokratiet ikke vores vision. Det var imod, da vi i 2015 besluttede at lave den bredbåndspulje, som har gavnet tusindvis af danskere. Venstre fortsætter arbejdet med at skabe vækst og udvikling i hele landet. Hurtigere bredbånd og færre mobilhuller skaber muligheder.