Integrationsydelse. Hvad er rimeligt, Hønge?

Jeg har netop set en debat mellem Karsten Hønge, SF, og Martin Geertsen, Venstre, om integrationsydelsens (nu omdøbt til hjemsendelsesydelsen) størrelse.

Det fremgik, at et ægtepar med to børn, der er omfattet af reglerne, modtager 22.000 kroner om måneden skattefrit.

Hønge mente, det er alt for lidt, mens Geertsen mente, det var rigeligt. Jeg synes heller ikke, det er så ringe endda.

Karsten Hønge kom ikke med et beløb, han synes er rimeligt.

For at sætte beløbet i relief kunne det være interessant at vide, hvor meget et dansk pensionistægtepar, der har arbejdet i 40-50 år, uden supplerende pension, får udbetalt pr. måned skattefrit. Jeg er godt klar over, at det er muligt at få forskellige tillæg til folkepensionen.

Hønge, kunne du komme med et bud på ovennævnte pars rådighedsbeløb?

Du kommer i et dilemma, Karsten Hønge, når du skal angive pensionistægteparrets rådighedsbeløb: Skal jeg skrue op for beløbet, så forskellen mellem pensionisterne rådighedsbeløb og integrationsydelsen bliver så lille som muligt, eller skal jeg skrue ned, så pensionisternes rådighedsbeløb bliver mindst muligt?

Jeg er spændt på dit svar. Hvor meget skal ægteparret med to børn have udbetalt?