Integration. Vanskeligt at lave integrationspolitik i Danmark

Det er vanskeligt at lave integrationspolitik i Danmark. Den brede befolkning kalder på stramninger, og de sociale medier svømmer over med holdningstilkendegivelser af lødig og i særdeleshed mindre lødig form.

Senest har Lars Løkke med flere være udsat for kritik fra visse kredse, fordi han på vegne af den danske regering har underskrevet Marrakesh-pagten.

Overfor denne åbenbare diskurs i det danske samfund med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i front står den somaliske familie i Nyborg. Udlændingestyrelsen og de kommunale myndigheder har handlet efter de udstukne retningslinjer og love, men i samme øjeblik den ulykkelige sag bliver omtalt i pressen, skifter mange holdning, og der kommer et markant pres for at gøre en undtagelse i netop dette tilfælde.

Man må konstatere, at det er meget nemt at have de skråsikre holdninger, når det drejer sig om generelle meninger om andre mennesker, men når konsekvenserne på disse bliver præsenteret med personlige historier og billeder, så bliver det svært.

Bemærk venligst, at jeg ikke tager stilling til den konkrete sag; jeg reflekterer blot over nyhedsstrømmen i dagens Danmark.