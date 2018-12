Integration. Stor løgn at indvandring skaber velstand

På næste tirsdag skal Danmark skrive under på en ny aftale fabrikeret af FN. Aftalen handler om indvandring i Europa.

Der er bestemt af et flertal i Folketinget, da både regering og Socialdemokratiet har meddelt, at de stemmer for, mens Dansk Folkeparti er modstander af aftalen.

Det hedder bl.a. i aftalen, at indvandring skaber innovation og velstand. Det er en kæmpe løgn. Indvandring koster Danmark ca. 35 milliarder om året. Også til næste år. Og næste osv.

Men selvfølgelig er det da muligt, at velstanden øges hos den del af indvandrerne, der er kriminelle. De skal jo hverken afregne skat eller moms af deres lyssky forretninger. Man kan så også medgive, at disse kriminelle tiltag er et udtryk for stor innovation (læs opfindsomhed). De kriminelle er kraftigt overrepræsenterede i vore fængsler. Adskillige har flere betingede udvisningsdomme, men bliver aldrig sendt hjem på grund af blødsødenhed.

Det er ubegribeligt, at Danmark skal forsørge alle disse kriminelle. Vel vidende at de ikke bliver sendt hjem, kan de blot fortsætte deres kriminelle løbebane og vente på den næste betingede udvisning.

En del borgere her i landet mener også, at indvandring er kulturberigende. Ja, vi har meget at lære endnu vedrørende kulturberigelse.

Det bedste ved den nye aftale er, at den ikke forpligter nogen som helst. Den gælder i virkeligheden ikke, og så er det jo ikke en aftale, og så er det vel dumt at underskrive noget, der intet er.