Integration. Stop de personlige angreb på Nyborgs rektor

På Nyborg Gymnasium har rektor Henrik Vestergaard Stokholm besluttet, at to somaliske børn kan fortsætte i 10. klasse, mens familien venter på, at deres asylansøgning bliver behandlet. Børnenes tre mindre søskende undervises af private i et lokale, som gymnasiet stiller til rådighed. Undervisningsministeriet har slået fast, at gymnasiet ikke gør noget ulovligt.

Beslutningen har ført til stærke reaktioner fra lokale politikere i Nyborg og fra medlemmer af Folketinget.

Henrik Vestergaard Stokholm har hele tiden holdt fast i, at han blot hjælper børnene med at kunne gå i skole. I vores grundlov slås det fast, at "Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen" (§76).

Som kolleger til rektor ved Nyborg Gymnasium kan vi kun støtte, at alle børn har ret til undervisning, og vi tager skarpt afstand fra de personlige angreb, der i løbet af debatten er blevet rettet mod Henrik Vestergaard Stokholm. De hører ikke til i en saglig debat.

Det er i hvert fald det, vi lærer vores elever, når vi i gymnasiet arbejder med at udvikle deres demokratiske dannelse.