Integration. Nyborg-rektor er ikke på farbar vej

Rektor for Nyborg Gymnasium bliver rost fra flere sider for sin medmenneskelige indsats overfor de somaliske piger i Nyborg, ja, nogle kalder ham sågar frihedskæmper.

"Jeg er også politiker", skal rektor have sagt, " for jeg er borger i et demokrati".

Enten har rektor eller jeg selv misforstået noget. Døm selv. Det danske demokrati er et repræsentativt demokrati, og det er de valgte politikere, der vedtager lovene. Man kan have andre holdninger, og disse kan man give udtryk for via den højt besungne ytringsfrihed. Denne frihed har rektor også, men han har ikke handlefriheden i rollen som rektor.

Han er i den sammenhæng embedsmand, og han skal til enhver tid udføre det, som politikerne har besluttet. Han kan indenfor egne kanaler ytre sig opad i systemet, men at udleve sin egen politik i rollen som rektor - uanset hvor sympatisk den måtte være - er ikke en farbar vej.

Tænk tanken til ende, hvis de enkelte chefer i den offentlige forvaltning skal have samme mulighed.

Brug stemmeretten ved det kommende folketingsvalg, så vil de mere humane partier måske få styrket mandatet.