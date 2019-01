Integration: Nyborg-rektor er en frihedskæmper

I P1 Debat tirsdag 8. januar beskylder Martin Henriksen rektor Henrik Vestergaard Stokholm, Nyborg Gymnasium, for at lege politiker, og han håner ham for ikke at være folkevalgt som rektor.

Henrik Vestergaard Stokholm svarer med ordene: "Jeg er menneske", men det hævder Martin Henriksen til gengæld også gælder ham: "Skal vi nu også til at diskutere, om vi alle sammen er mennesker herinde?".

Men vi skal åbenbart, ifølge Martin Henriksen, diskutere, hvem der har lov at være politiker? Det er en udemokratisk magtdemonstration over for en borger i et demokratisk samfund at påstå, at rektoren ikke har lov at agere politiker.

"Du leger politiker", siger Martin Henriksen, Henrik Vestergaard Stokholm svarer da heldigvis igen: "Det gør du også. For i et demokrati er vi alle politikere".

Men det er ikke det eneste, rektoren bliver beskyldt for. "Du er uden følelser for dit eget land. Skam dig, du er rektor, du skal give unge danskere en fornemmelse for vores kultur og vores historie, og du er fuldstændig ligeglad. Du leger politiker, selvom du ikke har mandat til det."

Igen og igen forsøger Martin Henriksen at give Henrik Vestergaard Stokholm mundkurv på, selvom rektoren lader os forstå, at han elsker Danmark lige så højt, som Martin Henriksen gør.

Men den køber Martin Henriksen ikke: "Jeg tror, du elsker dig selv og din mulighed for at pudse din egen glorie i medierne", postulerer han arrogant.

Sådan taler den folkevalgte politiker, Martin Henriksen, altså til den almene borger, der står op for sit land og sine landsmænd og kæmper for sine værdier; frihedskæmperen med mandsmod nok til at invitere krysteren Martin Henriksen med ned og undersøge, om Somalia virkelig også er et sikkert land.

For er det ikke netop af kærlighed til Danmark, til vores kultur og historie at rektor Henrik Vestergaard Stokholm viser sine elever den nåde at give dem en uddannelse?