Integration. Nødvendig med ny linje over for tilstrømning

Politiassistent Elvir Abaz fra Vollsmose fremfører i "Danmark" 3. januar, at Muhammedtegningerne og den efterfølgende krise, som blev skabt af blandt andre islamister og forræderiske imamer, har haft betydning for en "dehumanisering" af herboende muslimer og for et voldsomt højreskred i dansk politik.

Ikke desto mindre udtrykker han sympati og forståelse over for beslutningen om at bringe Muhammedtegningerne i Jyllands-Posten, hvilken ikke forhindrer ham i at konkludere, at netop de var med til at skabe en krise, der "stigmatiserede og mistænkeliggjorde" såkaldte "moderate muslimer" i vort land.

Roses kamp for ytringsfrihed får Abaz med få ord vendt til en "regulær kampagne", til en "ideologisk værdikamp" vendt mod "tilstrømningen af flygtninge og indvandrere fra Mellemøsten og de muslimske lande".

I forlængelse af disse udtalelser ser politiassistent Abaz sig i stand til at udnævne integrationsministeren til en politiker, der fører menneskefjendsk politik og til et menneske, som "stolt" fejrer "andre menneskers ulykker" og konkurrerer med Dansk Folkepartis integrationsordfører om at være "mest perfid og ondskabsfuld over for andre mennesker ...".

Med denne svada synes markeret et dystert og dysfunktionelt forhold mellem dele af den lovgivende magt og den udøvende magt på den ene side og i hvert fald en repræsentant for ordensmagten på den anden. Der er i virkeligheden tale om et så grelt misforhold, at det kalder på en nærmere forklaring.

Hvem har misforstået Muhammedtegningerne, og hvem har misbrugt dem? Abaz' svar synes at være: Inger Støjberg godt hjulpet af "islamister og forræderiske såkaldte imamer", der åbenbart ganske ubesværet "tog alle herboende muslimer som gidsler". Her må man spørge: Hvorfor stod "ganske almindelige, konservative og moderate muslimer" ikke omgående op mod de "såkaldte forræderiske imamer" og rystede sig fri af den af Abaz påståede gidsel- og offerposition?

En sådan reaktion synes at have været en mulighed for mennesker, for hvem det var lykkedes at bosætte sig i et frit og åbent folkestyre, men sådan ser Abaz åbenbart ikke på det. For ham synes ytringsfriheden trods gode intentioner at være af det onde, da retten til at tale, skrive og tegne frit, som eksemplet med Muhammedtegningerne viste, blot resulterede i en skændig "dehumanisering af herboende muslimer". Men havde et flertal dengang rejst sig og kastet offerpositionen af sig, havde meget måske alligevel set anderledes ud - også for Elvir Abaz.

Når Abaz tilsyneladende med meget ringe respekt for fakta påstår, at "Støjberg og store dele af højrefløjen har ... taget patent på ytringsfriheden", er svaret: Hans egen kommentar i avisen Danmark afviser hans påstand.

Inger Støjbergs fejring af vedtagelsen af lovforslag, fremsat af hendes ministerium, kan man berettiget stille spørgsmålstegn ved. Men når man ser med hvilken hast, antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund i Danmark er steget i løbet af ganske få årtier, synes ovennævnte lovgivning uomgængelig. At omskrive denne lovgivningsproces til et uomtvisteligt udtryk for ondskab og fejring af menneskers elendighed og ulykke harmonerer ikke med ønsket om at føre en rimelig og ansvarsbevidst debatform.

Abaz' bemærkning, Danmark er et lille land, har imidlertid hold i virkeligheden, og man kan med fuld ret tilføje med et stærkt begrænset folketal. Heroverfor står, at tilstrømningen af flygtninge og indvandrere, der er kommet hertil fra ikke-vestlige lande, og som af historiske grunde har en ganske anden kulturel og religiøs baggrund end den danske, har udviklet sig voldsomt i løbet af ganske få årtier.

Hvis ikke der er mulighed for at reagere på denne udvikling, risikerer man, at frihedsrettighederne, ytringsfriheden, religionskritikken og satiretegningen begrænses, det sidste synes beklageligvis allerede at have fundet sted. Hvis det får lov at ske i fuld skala, må også i vort land centrale og fundamentale træk ved et reelt demokratis forudsætninger og kendemærker af hensyn til visse befolkningsgruppers følelser efterhånden betragtes som en historisk parentes.

De efterhånden aldrende politikere og eks-politikere som for eksempel Mogens Lykketoft, Uffe Ellemann-Jensen, Mariane Jelved og Poul Nyrup Rasmussen samt ledende folk langt ind i Det konservative Folkeparti mente tilsyneladende- og mener åbenbart fortsat, at traditioner, kultur, historie og religion var helt uden betydning og derfor ikke burde-bør tages i ed i forbindelse med det, man anså for en hurtig og gnidningsfri integrationsproces.

Meget tyder på, at de tog alvorligt fejl, og bort set fra Det radikale Venstre synes deres respektive partier og deres ledere i dag at se ganske anderledes på den sag med en ændret politisk linje som den logiske følge. Spørgsmålet er, om det er tidsnok til at fastholde den folkelige sammenhængskraft, som er et åbent folkestyres uomgængelige forudsætning.