Integration. Nibras Aziz er galt afmarcheret

Nibras Aziz føler som tørklædebærende muslim i sit indlæg i lørdags, at hun står sidst i køen, og at Danmark ikke vil "lukke hende ind."

Kære Nibras, selvom at du sikkert er en klog og flittig studerende, mener jeg, at du er galt afmarcheret. For det første beskriver du dig selv, da du gik i 3 klasse, som den muslimske pige. Undskyld mig, børn er ikke muslimer - eller kristne, jøder, eller noget helt fjerde. Børn er børn af, i dit tilfælde, muslimske forældre.

Og det er her, at dit - og mange andre muslimers problemer begynder. For dig kommer den muslimske tro som nummer et. Den er vigtigere end alt - så vigtigt, at selv børn i 1. klasse, sikkert som du, skal bære tørklæde. Hvorfor, om jeg må spørge? Dine forældre har af en eller anden grund bosat sig i Danmark, et frit land gennem generationer, men dog ikke mere end at du og dine medsøstre kun har måttet stemme i lidt mere end 100 år.

Og nu syntes du, at det at skulle bære tørklæde skal være en del af det at være dansk. De lande, hvor kvinder bærer tørklæde, er ofte dysfunktionelle stater, hvor diktatur, sharia, kvindeundertrykkelse, fattigdom, korruption og religiøse mørkemænd sætter dagsordnen. Du ønsker at være en del af fællesskabet, en del af kæden. Men en kæde er lavet af ens led, der drejer på et tandhjul med ens tænder. Hvis bare een tand på er for tyk, stopper kæden, eller hopper af...!

Jeg tror, du er fuld af tomme ord, for du kan med garanti ikke gifte dig med en ikke-muslim, dine børn skal også gifte sig med muslimer, og hvis det er piger, gå med tørklæde.

Du trækker det muslimske offerkort, når du til sidst skriver om danskheden, der er "blevet hvid, blevet svinekød og blevet udlændingestramninger. Undskyld mig, i mine 58 leveår har danskerne altid spist svinekød, lang tid før den første gæstearbejder kom til, men det er måske et problem for dig..? Er det o.k., at jeg som dansker ønsker at bevare min kultur?

Et eller andet må vi jo gøre rigtigt, siden at den halve verden ønsker at bosætte sig her. Det skal du glæde dig over, at leve i et af verdens bedste samfund, som også giver dig frihed til at skrive en klumme, mene hvad du vil, give dig en uddannelse, og rejse hvorhen du vil. Er det ikke værd at værne om? Det eneste, der forhindrer dig i at komme på første række, er dig selv - og din religion.

Jeg vil håbe, at du i dine studier på statskundskab vil finde koblingen mellem rige samfund fattige på religion - og det modsatte.

God solhvervsfest.