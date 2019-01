Integration. Naive radikale

Eigil Veggerby Lausten skriver i et læserbrev følgende: "Vi (radikale) tror, at folk fra Mellemøsten kommer hertil for at træde ind i den vesteuropæiske kultur med dens humanistiske idealer".

Kære naive Laustsen. Gælder det så også ligeværdigheden imellem mænd og kvinder? Har du nogensinde gået en tur igennem et af centrene i ghetto-områder ved middagstid? 90 procent af gæsterne på diverse barer er mænd. Kvinderne er på deres pind hjemme i lejlighederne, hvor deres plads er.

Nej, den del af vesteuropæisk kultur, der tiltrækker, er de åbne offentlige kasser for selvbetjening.

Og nej, De Radikale var visselig ikke kommunistforskrækkede, så det var i hvert fald ikke dem, som vi kunne takke for, at magtbalancen blev opretholdt under hele den kolde krig, så kommunismen ikke fik gode ideer i retning i at ekspandere ud i den vestlige del af Europa.